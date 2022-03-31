إعلان برنامج «ضيوف رئيس الدولة»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

رفعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال إحاطتها الإعلامية أمس بمقر الهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكّام الإمارات، وأولياء العهود، سائلة الله سبحانه أن يعيد هذا الشهر الفضيل على سموهم وعلى شعب الإمارات مواطنين ومقيمين بالخير والسلام والسعادة، ودولتنا ترتقي سلم المجد والحضارة والتقدم والازدهار، وهي تطمح في إثراء الخمسين القادمة بمنجزات فريدة تواكب النهضة والمكانة التي اكتسبتها عالمياً، على خطى المؤسسين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه الآباء المؤسسين.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة حرص القيادة الرشيدة على إثراء رمضان بالدروس والمحاضرات والندوات الموجهة لكل الجاليات في الدولة، والتي تضفي على هذا الشهر المبارك روحانيته ومكانته في النفوس، كاشفاً عن استضافة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من العلماء من مختلف دول العالم انطلاقاً من السنة التي وضع لبنتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ليشاركوا في البرنامج الرمضاني في الدولة بالمساجد والمؤسسات والمجالس، حيث تتولى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ البرنامج الخاص بالضيوف، بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة.

وقال الكعبي: إن فعاليات برنامج هذا العام تتضمن تقديم المحاضرات الدينية في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الإعلامية طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المحاضرات الوعظية في وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة، والندوات الدينية والمجتمعية التي تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة، وكذلك الأمسيات الرمضانية في مجموعة من المجالس الرمضانية بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد، وأيضاً تنظيم ملتقى ضيوف رئيس الدولة، والذي يجمع بين نخبة من السادة العلماء الضيوف وعدد من المثقفين والمفكرين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ذات الصلة.

وقال: كما سيشارك الضيوف في ملتقى فهم القرآن الكريم، ومبادرة الدعم الوعظي للعمالة المنزلية المساعدة، ومبادرة وصية زايد التي تختص بتنظيم زيارات لمجموعة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى، وكذلك في إقامة الدورات العلمية التخصصية، كما يتضمن البرنامج مبادرة محراب الإمارات، حيث سيتم خلال هذا العام استضافة عدد 5 من مشاهير القراء في العالم الإسلامي للإمامة في صلاتي العشاء والتراويح في عدد من الجوامع الكبيرة في مختلف إمارات الدولة، هذا فضلاً عن مشاركة العلماء في الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني.

منصة الوعظ الذكية

استعرض الكعبي برنامج الهيئة خلال رمضان، مبيناً أنه سيتم تنفيذ 150 درساً دينياً عبر منصة الوعظ الذكية، وتقديم 249 حلقة عبر مختلف القنوات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية في الدولة، وعقد محاضرات دينية يومياً في المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وتنفيذ مبادرة القوافل الوعظية، وبرنامج خاطرة رمضانية، وبرنامج أنيسُ الدار، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة الواعظ الصغير في موسمها السادس، وتكثيف العمل في برامج المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بعد، وكذلك إجراء مسابقة التلاوة الواضحة لسورة الفاتحة الموسم الثاني، مع الحرص على إثراء وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات ورسائل توعوية، وإلقاء دروس رمضانية في المساجد، والمبادرة بتوزيع إصدارات رمضان التي انتجتها الهيئة وكذلك توزيع المصاحف الشريفة للجمهور والجهات التي تطلب ذلك.