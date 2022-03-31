«الأرصاد»: ساعات الصيام تتجاوز 14 ساعة

أبوظبي (الاتحاد)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس معتدلاً إلى حار نسبياً نهاراً على أغلب المناطق خلال النصف الأول من شهر رمضان، وحاراً نسبياً إلى حار في نصفه الثاني، ومعتدلاً إلى لطيف الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر. وقال إن عدد ساعات الصيام من أذان الفجر حتى الغروب تصل في بداية إلى 13 ساعة و46 دقيقة تقريباً، وتزيد تدريجياً لتصل إلى 14 ساعة و30 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر، وقد تزيد أو تقل المدة ببضع دقائق حسب الموقع.

ويأتي شهر رمضان هذا العام في أبريل وتعتبر هذه الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى ما بين فصلي الشتاء والصيف.

ومن خلال الإحصائيات المناخية لهذا الشهر يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و36 م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 46 درجة في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 5 درجة تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.