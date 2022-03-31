اليوم 12:18
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
«الأرصاد»: ساعات الصيام تتجاوز 14 ساعة
«الأرصاد»: ساعات الصيام تتجاوز 14 ساعة
1 ابريل 2022 02:07

أبوظبي (الاتحاد) 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس معتدلاً إلى حار نسبياً نهاراً على أغلب المناطق خلال النصف الأول من شهر رمضان، وحاراً نسبياً إلى حار في نصفه الثاني، ومعتدلاً إلى لطيف الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر. وقال إن عدد ساعات الصيام من أذان الفجر حتى الغروب تصل في بداية إلى 13 ساعة و46 دقيقة تقريباً، وتزيد تدريجياً لتصل إلى 14 ساعة و30 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر، وقد تزيد أو تقل المدة ببضع دقائق حسب الموقع. 
ويأتي شهر رمضان هذا العام في أبريل وتعتبر هذه الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى ما بين فصلي الشتاء والصيف. 
ومن خلال الإحصائيات المناخية لهذا الشهر يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و36 م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 46 درجة في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 5 درجة تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
رمضان
آخر الأخبار
الذهب يتراجع أمام قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات
الاقتصادي
الذهب يتراجع أمام قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات
اليوم 12:17
عمال يخلعون ملابسهم الواقية بالقرب من مدخل أحد الأحياء
عربي ودولي
شنغهاي تخفف سياسة فصل الأطفال المصابين بكورونا
اليوم 12:07
ليفربول والسيتي «فوز الأبطال»
الرياضي
ليفربول والسيتي «فوز الأبطال»
اليوم 11:57
ليكرز «نهاية الأمل» في «الموسم البائس»!
الرياضي
ليكرز «نهاية الأمل» في «الموسم البائس»!
اليوم 11:43
الشرطة تقف وراء السياج بينما يشارك المتظاهرون في احتجاج على ارتفاع الأسعار
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يلغي حالة الطوارئ في ظل الاحتجاجات
اليوم 11:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©