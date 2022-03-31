مواعيد النقل في عجمان خلال شهر رمضان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل بعجمان عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين وحافلات النقل العام ووسائل النقل البحري ومراكز الخدمة والفحص الفني، وستكون المواعيد في المقر الرئيسي للهيئة من الاثنين إلى الخميس 9 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، ويوم الجمعة 9 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

أما بالنسبة لمواعيد مركز «سبيد لفحص وتسجيل المركبات» من الأحد إلى الخميس فترتين صباحية ومسائية، ويوم الجمعة ستكون في الفترة الصباحية، وخدمات فحص مقاسات الشاصي خلال الفترة الصباحية فقط، وخدمة طباعة رقم الشاصي للمقطورات في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة فقط في الفترة الصباحية.

ومواعيد رحلات النقل البحري في رمضان على فترتين، الأولى من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 6 مساءً، والفترة الثانية من الساعة 8 مساءً إلى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

وتوجد محطتان رئيسيتان لحافلات النقل العام، وهما محطة المصلى المتواجدة في منطقة البستان، والمحطة الرئيسية المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتتوفر فيهما مواقف خاصة للحافلات مع نقاط انطلاقها ومنطقة انتظار الركاب مكيفة مع وجود منطقة خاصة لانتظار السيدات، ومواقف للمركبات والدراجات.

وأكدت هيئة النقل بعجمان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والالتزام بكافة تعاليم الهيئة الوطنية للازمات والكوارث، للحد من انتشار جائحة كوفيد – 19.