اليوم 12:17
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
سلطان بن أحمد يفتتح نزل الرياحين في خورفكان
سلطان بن أحمد خلال تفقده نزل الرياحين في خورفكان (وام)
1 ابريل 2022 02:07

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح  أمس مشروع نزل الرياحين بمدينة خورفكان، والذي يتكون من 20 منزلاً تراثياً قديماً، تم ترميمها في منطقة الشرق بمحاذاة مجرى الوادي، وتحويلها إلى نزل من فئة الأربع نجوم، بمجموع 35 غرفة فندقية، لتكون جاهزة لاستقبال الزوار من الأفراد والعائلات. وبعد إزاحة الستار التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي تجول سموه في أروقة النزل مطلعاً على ما يضمه من مرافق وبيوت تم ترميمها مع المحافظة على معالمها الأثرية والتقسيمات الأصلية لكل واحد منها، كي تحافظ على الموروث الشعبي وعبق الماضي والروح القديمة للمكان وأهميته التاريخية والسياحية. واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح حول دور المشروع في حماية الهوية التراثية للمكان، والحفاظ على مقتنيات الأجداد، وتسليط الضوء على أماكن معيشتهم، بالإضافة إلى عملية ترميم بيوت النزل التي تمت وفق معايير منظمة اليونسكو والجهات الأخرى المتخصصة لحفظ الذاكرة الشعبية والرؤية البصرية والمضمون الاجتماعي لكل معلم تراثي في المكان.  

الإمارات
الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
خورفكان
آخر الأخبار
عمال يخلعون ملابسهم الواقية بالقرب من مدخل أحد الأحياء
عربي ودولي
شنغهاي تخفف سياسة فصل الأطفال المصابين بكورونا
اليوم 12:07
ليفربول والسيتي «فوز الأبطال»
الرياضي
ليفربول والسيتي «فوز الأبطال»
اليوم 11:57
ليكرز «نهاية الأمل» في «الموسم البائس»!
الرياضي
ليكرز «نهاية الأمل» في «الموسم البائس»!
اليوم 11:43
الشرطة تقف وراء السياج بينما يشارك المتظاهرون في احتجاج على ارتفاع الأسعار
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يلغي حالة الطوارئ في ظل الاحتجاجات
اليوم 11:22
هاميلتون يتحدى «الواقع الأليم»!
الرياضي
هاميلتون يتحدى «الواقع الأليم»!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©