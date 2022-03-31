سلطان بن أحمد يفتتح نزل الرياحين في خورفكان

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس مشروع نزل الرياحين بمدينة خورفكان، والذي يتكون من 20 منزلاً تراثياً قديماً، تم ترميمها في منطقة الشرق بمحاذاة مجرى الوادي، وتحويلها إلى نزل من فئة الأربع نجوم، بمجموع 35 غرفة فندقية، لتكون جاهزة لاستقبال الزوار من الأفراد والعائلات. وبعد إزاحة الستار التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي تجول سموه في أروقة النزل مطلعاً على ما يضمه من مرافق وبيوت تم ترميمها مع المحافظة على معالمها الأثرية والتقسيمات الأصلية لكل واحد منها، كي تحافظ على الموروث الشعبي وعبق الماضي والروح القديمة للمكان وأهميته التاريخية والسياحية. واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح حول دور المشروع في حماية الهوية التراثية للمكان، والحفاظ على مقتنيات الأجداد، وتسليط الضوء على أماكن معيشتهم، بالإضافة إلى عملية ترميم بيوت النزل التي تمت وفق معايير منظمة اليونسكو والجهات الأخرى المتخصصة لحفظ الذاكرة الشعبية والرؤية البصرية والمضمون الاجتماعي لكل معلم تراثي في المكان.