صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه أمس بمقر المجلس بأبوظبي معالي أندريس جيل غرثيا رئيس مجلس الشيوخ لمملكة إسبانيا، سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين.

وأكد معالي غباش عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تمتاز بالحيوية والتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة حالياً على الساحة الإقليمية والدولية.

كما أكد أهمية تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الإسباني، التي تسهم في تعزيز التعاون والارتقاء بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع، لافتا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية في شتي القطاعات ولاسيما الجديدة والناشئة مثل التكنولوجيا والفضاء والدفاع والتنقل الذكي والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية والمياه والطاقة النظيفة والمتجددة.

بدوره أكد معالي أندريس جيل غرثيا -رئيس مجلس الشيوخ لمملكة إسبانيا أن دولة الإمارات تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمملكة إسبانيا، مشيداً بالزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين ولتوافق الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الأولوية للبلدين وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما هنأ دولة الإمارات على نجاها وتنظيمها الرائع لمعرض إكسبو 2020 دبي.