«الوطني» يشارك في ندوة خليجية حول «الشرق الأوسط الأخضر»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي في ندوة افتراضية بعنوان «السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي»، التي نظمها أمس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. وقال العبار «إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد نماذج ريادية في العمل المناخي، بما في ذلك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مضيفا أن هذه المبادرة عملت على إيجاد منصة لتوحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل التوصل إلى حلول متقدمة وعملية يمكنها مساعدة دول العالم على تحقيق أهدافها المناخية، تزامناً مع تحقيق النمو المستدام القائم على التكنولوجيا.

وقدم مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي والتي أكدت على أهمية تعزيز فعالية اللجان في المجالس التشريعية الخليجية ذات الصلة بظاهرة التغير المناخي والأمن المائي والغذائي، وتعزيز الدور الرقابي للمجالس التشريعية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتعهدات الدولية لاسيما أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس، وتطوير أو تحديث الخطط البرلمانية الاستراتيجية لمواجهة تحديات المستقبلية للتغير المناخي.