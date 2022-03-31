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«الشباب العربي» يوقع مذكرة تفاهم مع «الجامعة»
«الشباب العربي» يوقع مذكرة تفاهم مع «الجامعة»
1 ابريل 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

وقع مركز الشباب العربي مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لتمكين الشباب العرب في البلدان العربية وإشراكهم في العمل الشبابي، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الهوية ودعم الشباب من خلال التنمية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، ومعالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الدول العربية، أعلنت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، عن تخصيص قاعة شرفية لجامعة الدول العربية في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، تحمل هوية واسم جامعة الدول العربية.

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