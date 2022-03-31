اختتام أعمال اجتماع اللجنة الإماراتية اليونانية العسكرية المشتركة بأبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتمت، أمس، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين الإمارات واليونان، وذلك في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي. ترأس الاجتماع العميد الركن طيار محمد بطي المزروعي، مدير مديرية الشؤون الدولية بوزارة الدفاع، وعن الجانب اليوناني العميد نيكولاوس خوليفاس، مدير إدارة العلاقات الدولية في هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني. وبحث الجانبان علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين الصديقين. وأكد العميد الركن طيار محمد بطي المزروعي أهمية وعمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الإمارات واليونان، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين تشكل فرصة ثمينة ومنصة فعالة للتواصل وتعميق التفاهم وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات، والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة من التعاون المشترك. وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على «برنامج التعاون العسكري الإماراتي» اليوناني لعام 2022/ 2023 الذي يركز على عقد التمارين المشتركة، والتنسيق في مجال التدريب، وتبادل الخبرات بين الجانبين.