«الدفاع» تشارك في معرض ومؤتمر آسيوي

كوالالمبور (وام)

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية، في فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الآسيوي دي إس أيه 2022 والذي أختتم أمس واستمر 4 أيام في العاصمة الماليزية كوالالمبور. والتقى رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والوفد المرافق خلال زيارته للمعرض مع كلٍ من الفريق أول محمد أصغر خان رئيس أركان القوات الملكية الماليزية وفازيدة بنت مصطفى وكيل وزارة الدفاع الماليزية للصناعات الدفاعية بحضور كبار الضباط من كلا الجانبين، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها. ونقل الوفد تحيات كلٍ من معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي رئيس أركان القوات المسلحة إلى ماليزيا. كما اجتمع الوفد على هامش زيارته للمعرض مع اللواء زيدان بن أتان مساعد رئيس الأركان لعمليات الدفاع والتدريب، في ماليزيا حيث تم مناقشة عدد من أوجه التعاون المشتركة في المجال الدفاعي بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المرحلة المقبلة. وقام الوفد بجولة في المعرض شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الماليزية والشركات الدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية. وأكد العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، على أهمية معرض الدفاع الآسيوي على خارطة المعارض العالمية في المجال الدفاعي والأمني.