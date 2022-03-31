«زايد الإنسانية» تنفذ مشروع أكاديمية التعليم في قيرغيزستان

بيشكيك (وام)

زار وفد مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة يرافقه الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة المشاريع العاصمة القيرغيزستانية للاطلاع على مباشرة العمل في الأكاديمية التعليمية.. وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس.

وحرصت المؤسسة على اختيار أفضل العروض الهندسية والمقاولين من أصحاب الخبرة لتشييد هذا الصرح العلمي تحقيقاً للأهداف الإنسانية التي أرسى معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وخاصة في مجال التعليم باعتباره البنية الأساسية في التقدم والعامل الأول في تنمية مختلف مجالات الحياة.

وقال العامري - بهذه المناسبة - إن المؤسسة تواصل دورها في تقديم المشاريع الإنسانية في عدد من الدول النامية، وأنها عبرت بمساعداتها حوالي 200 دولة حول العالم، وهي في سنتها الثلاثين فإنها تستثمر في هذا العام المتميز من ريع وقف زايد للعمل الإنساني. وأضاف أن المؤسسة ضاعفت من جهودها في العديد من المجالات خاصة في الصحة والتعليم والإغاثة والعمل الخيري المتنوع، خاصة في ظل أزمة كوفيد - 19 حيث عملت على تقديم مساعداتها للعديد من الدول الأكثر فقراً والأشد حاجة. وأكد على الجانب التعليمي كونه العمود الفقري لبناء أجيال المستقبل لبناء الدولة وتطوير أساليب حياتها لأن العلم السبيل الرئيسي من أجل تطوير وتقدم الأمم. وقال: «لعلنا اليوم نؤكد في قيام هذا الصرح العلمي للشعب الصديق في قيرغيزستان لتكون منارة للعلم والعلماء ومركزاً للإشعاع لتوفير الكوادر المتعلمة لتساهم في رقي الدولة وتقدمها». وأضاف: «نغتنم هذه المناسبة لنعرب عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية قيرغيزستان على الاهتمام والحفاوة والاستقبال، وعلى تعاونهم لإنجاز هذا المشروع».