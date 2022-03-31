«الاتحاد للقطارات» تعلن عن محطة الشحن في «مدينة دبي الصناعية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة دبي الصناعية، إحدى أكبر المراكز الصناعية واللوجستية في المنطقة والتابعة لمجموعة تيكوم، عن محطة شحن متطورة تمتد على مساحة 5.5 مليون قدم مربع في مدينة دبي الصناعية.

شهد الإعلان عن محطة الشحن في مدينة دبي الصناعية كل من شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ومالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية ومجموعة من كبار المسؤولين والإداريين من الجانبين.

وتعتبر محطات الشحن بالسكك الحديدية إضافة هامة لمنظومة النقل المتطورة في دولة الإمارات والتي تضم أبرز مطارات العالم من ناحية حركة المسافرين والبضائع بالإضافة إلى أكبر ميناء في المنطقة، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي والإمارات كبوابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.