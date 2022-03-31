«نور دبي» تطلق برنامج الصحة المدرسية في نيجيريا

دبي (وام)

أطلقت مؤسسة نور دبي برنامجاً لفحص العيون في جميع المدارس الابتدائية في ولاية كاتسينا في نيجيريا، بالتعاون مع وزارة الصحة في ولاية كاتسينا ووزارة التعليم بالولاية ومجلس التعليم الأساسي الشامل الحكومي، وذلك في إطار جهودها ضمن برنامج الرعاية الشاملة لصحة العيون في الولاية. ولتنفيذ البرنامج وتماشياً مع النهج القائم على الأدلة لجميع برامج المؤسسة لاستقصاء الأوبئة من خلال دراسة حجم وأنواع مرض (الخطأ الانكساري) وأمراض العيون الأخرى، تم إجراء دراسة للطلاب في الولاية خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

يهدف برنامج فحص العيون في المدارس إلى دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج 160.000 طالب و3000 معلم في 194 مدرسة من خلال توفير المسوحات والفحوصات الدورية والنظارات الطبية المجانية. كما تقوم مؤسسة نور دبي بالتعاون مع وزارة الصحة في ولاية كاتسينا بتنظيم ثلاث ورش عمل لتدريب الفنيين ولتوفير النظارات، وسيتم إنشاء 12 مركزاً طبياً في جميع أنحاء الولاية لتسهيل وصول المحتاجين للخدمات الطبية والعلاجية للتقليل من مخاطر الأخطاء الانكسارية التي تعد إحدى المسببات الرئيسية لضعف البصر. يعد برنامج الصحة المدرسية في كاتسينا أحد البرامج الرئيسية ضمن مشاركة نور دبي في المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة - وهي شبكة من المختصين في الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات وتنفيذ حلول مبتكرة لدعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف رقم 17 على المستوى الوطني والعالمي.