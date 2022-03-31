128 مليون درهم للمساعدات المحلية برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلن راشد محمد الخطيبي الكعبي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر برأس الخيمة، عن أنه تم صرف نحو 128 مليون درهم للمساعدات المحلية بالإمارة خلال عشر سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن دور مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة رأس الخيمة للأعوام العشر السابقة والذي أطلق عليه (إنجازات العشر).

وأوضح الكعبي بأنه وضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة – رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتوجيهات الإدارة العليا، يتم دراسة الأوضاع والحالات بشكل دوري والعمل على زيادة المساعدات والبرامج المحلية، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام العشر الماضية وإلى تاريخه تم صرف ما يقارب 128 مليون درهم للمساعدات المحلية، حيث استفادة عدد 84.845 أسرة متمثلين بعدد 208.568 فرد، كما تم التنفيذ من خلال المركز عدد 5492 مشروعاً تنوع بين إنشاء المساجد والآبار والفصول الدراسية ومشاريع الهلال المتنوعة الأخرى.

وأشار إلى أنه تم كفالة عدد 6294 يتيماً داخل وخارج الدولة خلال هذه الفترة، وتم الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات بعدد 286 حالة، إلى جانب تنفيذ عدد 395 برنامجاً تدريبياً وتوعوياً، ونوه الكعبي أنه انتسب للمركز خلال هذه الفترة عدد 1543 متطوعاً ومتطوعة، شارك منهم بنسبة لا تقل عن 50% في برامج وأنشطة الهيئة داخلياً وخارجياً.

وأضاف الكعبي أنه تم إطلاق (صندوق الرعاية الإنسانية) للتسهيل على المؤسسات والشركات والأفراد المساهمة في جميع برامج وحملات وأنشطة الهيئة، موضحاً أن أي مبلغ يتم التبرع به من خلال هذا الصندوق سيذهب إلى دعم البرامج التعليمية وكسوة الشتاء ودعم الأسر المتعففة وعلاج المرضى وحملة رمضان وبرامج عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى بعض البرامج الإغاثية، داعياً المؤسسات وأفراد المجتمع للمساهمة في صندوق الرعاية الإنسانية والذي يستقبل جميع التبرعات طوال العام، منوهاً أن الهيئة قد أطلقت حملة رمضان لهذا العام تشمل برامج المير الرمضاني وإفطار صائم وزكاة الفطر وكسر الصيام، بالإضافة إلى كسوة العيد والصدقات وفدية الصيام وكفارة الصيام.