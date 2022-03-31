إطلاق خدمة النقل العام الداخلي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خدمة النقل العام الداخلي بالحافلات من خلال التشغيل التجريبي لعدد 4 مسارات رئيسية تغطي مواقع جغرافية وحيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بهدف توفير شبكة نقل اَمنة ومتكاملة تساهم في تحقيق انسيابية التنقل للجميع.

وتشمل الخدمة 4 مسارات تتضمن نقاط توقف ذهاباً وإياباً، المسار الأحمر ينطلق من منار مول إلى منطقة الجزيرة الحمراء، المسار الأزرق ينطلق من منار مول إلى منطقة شعم، المسار الأخضر ينطلق من منار مول إلى مطار رأس الخيمة، والمسار البنفسجي ينطلق من منار مول إلى الجامعة الأمريكية.

وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة :إن إطلاق مشروع النقل العام الداخلي في إمارة رأس الخيمة يعد إضافة نوعية لحزمة مشاريع البنية التحتية للنقل في الإمارة والتي تنفذها الهيئة لتشجيع النقل الجماعي للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتسهيل الوصول والتكامل بين وسائل النقل المختلفة وربط المناطق مع بعضها.