منتدى «أكاديمية أبوظبي القضائية» يؤكد: «حقوق الإنسان» جزء مهم في عالم التجارة بالإمارات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي – عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، أمس خلال منتدى «حقوق الإنسان والأعمال التجارية» في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي والمواثيق والتجارب الدولية التي نظمته أكاديمية أبوظبي القضائية- عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، أن المنتدى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة، لافتاً إلى أن ما جاء به دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمواثيق والمعاهدات الدولية، أكد على حقوق الإنسان كونها محل الاهتمام وأنها تعتبر جزءاً هاماً في عالم التجارة.

وبين أن المنتدى يسلط الضوء على مناقشة أعضاء السلطة القضائية لطبيعة المنتدى الذي جاء مواتياً ومناسباً لعرض وجهات نظر المتحدثين ولإثراء المعرفة والتجارب الإقليمية الدولية للمتحدثين. وأن العمل التجاري يخلق ثروة لحقوق الإنسان والأعمال التجاري، إذ لا يمكن نمو العمل التجاري من دون أخذ الاعتبار بتنمية واحترام حقوق الإنسان وإيجاد طرق للمساهمة في حماية حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن دولة الإمارات عملت في حماية حقوق الإنسان في كافة صوره وأشكاله، وذلك من خلال مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، حيث إن دولة الإمارات كان لها الريادة في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من القوانين التي سنتها في مجال حقوق الإنسان.

بدوره، أكد المستشار سلطان النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية مدير إدارة المنتدى، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان لكل الفئات ذات العلاقة، وذلك بهدف تعزيز الجانب الإنمائي لكل الأعمال التجارية، لافتا إلى أن دولة الإمارات أولت أدوار الوساطة لكل النزاعات الاجتماعية سواء الأعمال التجارية أو غيرها. كما ويأتي تعزيز الحضور الوطني لدولة الإمارات لدائرة القضاء أبوظبي في المجال الدولي، من خلال القوانين التي خلقت الإنصاف العادل للجان والأجهزة المعنية لحماية حقوق الإنسان.

واستعرض القاضي الكندي كلايتون جون كوننن من المحكمة العليا بكندا، تجربته لبعض القضايا التي شهدها والتي تناولت احتجاجات العمال في دول أفريقية جراء الانتهاكات المستمرة من قبل بعض الشركات الأوروبية ضد العمال الذين يعملون لديها. إضافة إلى بعض الاعتداءات التي قامت بها بعض الشركات الأجنبية والمخالفة لحقوق الإنسان كقضية غواتيمالا والاعتداءات الصريحة ضد النساء العاملات لضمان العيش الكريم. وأكد على 3 دعائم رئيسية لضمان حقوق الإنسان في عالم التجارة، والتي تتضمن: حماية حقوق الإنسان ومسؤولية الشركات في حماية حقوق الإنسان، وتوفير العدالة وتمكين الضحايا من عدم انتهاك حقوقهم.

من جهته ناقش المستشار الدكتور أسامة عبد العزيز محكمة أبوظبي التجارية، الحفاظ على استمرارية المشروعات التجارية وتوخي الإفلاس وآثاره القانونية والاقتصادية والاجتماعية وذلك ليس فقط لمراعاة جانب التاجر مالك المشروع ودائنيه وإنما حرصاً على كافة العاملين في المشروع وضمان حقوقهم الإنسانية من غذاء وتعليم وصحة وعدالة اجتماعية. وتطرق إلى دور دولة الإمارات والسبل غير التقليدية لنظم الإفلاس والتطور الجذري في السياسة التشريعية العالمية وكيفية إعادة التنظيم المالي ومفهوم الصلح الواقي من الإفلاس ودعم الاستقرار بدولة الإمارات وزيادة معدلات التنمية المستدامة. وتطرقت القاضية الأميركية كولين ماري أوتول إلى الحديث عن السلام وكرامة الإنسان وحقوقه في العيش الكريم. إضافة إلى حديثها عن اليقين القانوني كونه حقاً من حقوق الإنسان وشرطاً أساسياً لازدهار الاقتصاد والأعمال. واستعرضت بعضا من تجاربها في قضايا حقوق الإنسان العامل لدى الشركات الأميركية وغيرها.

الحق في التنمية

تناول المنتدى التعريف بمفهوم حقوق الإنسان في الأعمال التجارية في إطار إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية والمبادئ الأساسية ونهج التنمية في الأعمال التجارية القائم على حقوق الإنسان في عصر العولمة والتحديات المعاصرة – مبدأ الأمن واليقين القانوني لبيئة مستدامة لجذب الاستثمار القائم على نهج حقوق الإنسان، ودور المشرع والقضاء في حماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتوفير بيئة آمنة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة والتعريف بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واستعراض المفاهيم الأساسية وأسئلة متكررة حول المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتعزيز الإطار القانوني للاستثمار المستدام وفق التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي والتجارب الدولية وكيفية مراعاة حقوق الإنسان عند تسوية المنازعات الدولية التجارية.