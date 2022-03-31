شرطة أبوظبي تنظم «التوعية المرورية الرقمية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي ملتقى مستقبل التوعية المرورية الرقمية بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في (عالم الميتافيرس)، وذلك في جناح فزعة بمعرض إكسبو 2020 دبي. واستعرض الملتقى أفكار وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في عالم الميتافيرس، والتعريف بالمحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية واستشراف المستقبل باستخدام أحدث التقنيات في مجال التوعية المرورية.

وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات، أهمية مواكبة التطورات في مجالات التوعية المرورية باعتماد التقنيات الحيوية الأخرى للواقع الافتراضي لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات المتطورة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع.

ويستخدم مصطلح (عالم الميتافيرس) لوصف مفهوم الإصدارات المستقبلية المفترضة للإنترنت، المكون من محاكاة ثلاثية الأبعاد لا مركزية ومتصلة بشكل دائم، وهذه العوالم الافتراضية يمكن الولوج إليها والوصول لها عبر نظارات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز والجوالات والحواسب المكتبية ومنصات الألعاب.