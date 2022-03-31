اليوم 12:15
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
شرطة دبي تطرح 150 أصلاً رقمياً حصرياً ومجاناً للجمهور
شرطة دبي تطرح 150 أصلاً رقمياً حصرياً ومجاناً للجمهور
1 ابريل 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي طرح مجموعتها الأولى من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال «NFT»، وتتكون من 150 أصلاً رقمياً يرمز إلى قيم شرطة دبي «الابتكار...الأمن...التواصل»، ومنحها للجمهور المهتم، سواء داخل الدولة أو خارجها، ليمتلك هذه الأصول الرقمية مجاناً عبر منصات شرطة دبي في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للتوجه الحكومي في مجال الأصول الرقمية، والمساهمة في جذب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، وسعياً لتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد فريداً من نوعه، منوهاً بأن شرطة دبي هي الجهة الحكومية الأولى في الدولة التي تُنتج أصولاً رقمية خاصة بها، وأول جهة شرطية في العالم. وأوضح أن الأصول الرقمية يتم صكها على سلسلة «البلوك تشين»، ويعد كل أصل رقمي منها نسخة فريدة بحد ذاتها، تحوي معلومات كاملة عن تاريخ إنشاء هذا الأصل الرقمي وصاحبه، وكل المعلومات تكون موثقة على سلسلة «البلوك تشين» التي لا يمكن تزييفها أو نسخها مطلقاً.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
آخر الأخبار
عمال يخلعون ملابسهم الواقية بالقرب من مدخل أحد الأحياء
عربي ودولي
شنغهاي تخفف سياسة فصل الأطفال المصابين بكورونا
اليوم 12:07
ليفربول والسيتي «فوز الأبطال»
الرياضي
ليفربول والسيتي «فوز الأبطال»
اليوم 11:57
ليكرز «نهاية الأمل» في «الموسم البائس»!
الرياضي
ليكرز «نهاية الأمل» في «الموسم البائس»!
اليوم 11:43
الشرطة تقف وراء السياج بينما يشارك المتظاهرون في احتجاج على ارتفاع الأسعار
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يلغي حالة الطوارئ في ظل الاحتجاجات
اليوم 11:22
هاميلتون يتحدى «الواقع الأليم»!
الرياضي
هاميلتون يتحدى «الواقع الأليم»!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©