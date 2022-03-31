شرطة دبي تطلق دبلوم المرونة

دبي (الاتحاد)

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز المرونة، بالتزامن مع ختام فعاليات إكسبو 2020 دبي، دبلوم المرونة، الأول من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية بدبي. وأكد العقيد خبير أحمد بو رقيبة، مدير مركز المرونة، أن إطلاق الدبلوم يأتي في إطار جهود حكومة دبي نحو تعزيز كفاءة منظومة المرونة والحد من المخاطر على مستوى الإمارة، لاسيما بعد فوز دبي بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة»، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر، لافتاً إلى تصنيف دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم. ونوه العقيد بورقيبة إلى أن هذا الدبلوم، تطلقه شرطة دبي دعما لجهود الإمارة على المستوى العالمي في كافة المجالات، خاصة بما يتعلق بالمرونة المؤسسية، وحماية الإنسان والممتلكات وأنظمة الحياة المختلفة.