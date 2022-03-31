محمد بن راشد: 182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو .. جمعنا العالم في أكبر حدث .. وفي أصعب وقت يمر على البشرية».
وأضاف سموه: «ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه .. وعدنا وأوفينا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول .. وقادما أعظم بإذن الله».
182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 31, 2022
جمعنا العالم في أكبر حدث .. وفي أصعب وقت يمر على البشرية .. ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه .. وعدنا وأوفينا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول ..
وقادما أعظم بإذن الله ..