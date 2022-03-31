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محمد بن راشد: 182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو
محمد بن راشد
31 مارس 2022 21:18

 قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو .. جمعنا العالم في أكبر حدث .. وفي أصعب وقت يمر على البشرية».

وأضاف سموه: «ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه .. وعدنا وأوفينا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول .. وقادما أعظم بإذن الله».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
إكسبو 2020 دبي
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