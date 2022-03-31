الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 02:05 والجزر الأول عند الساعة 19:37 والجزر الثاني عند 07:48 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 22:07 والجزر الأول عند الساعة 16:01 والجزر الثاني عند الساعة 04:35.