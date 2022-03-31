اليوم 12:14
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
31 مارس 2022 20:55

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 02:05 والجزر الأول عند الساعة 19:37 والجزر الثاني عند 07:48 .
 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 22:07 والجزر الأول عند الساعة 16:01 والجزر الثاني عند الساعة 04:35. 

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
عمال يخلعون ملابسهم الواقية بالقرب من مدخل أحد الأحياء
عربي ودولي
شنغهاي تخفف سياسة فصل الأطفال المصابين بكورونا
اليوم 12:07
ليفربول والسيتي «فوز الأبطال»
الرياضي
ليفربول والسيتي «فوز الأبطال»
اليوم 11:57
ليكرز «نهاية الأمل» في «الموسم البائس»!
الرياضي
ليكرز «نهاية الأمل» في «الموسم البائس»!
اليوم 11:43
الشرطة تقف وراء السياج بينما يشارك المتظاهرون في احتجاج على ارتفاع الأسعار
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يلغي حالة الطوارئ في ظل الاحتجاجات
اليوم 11:22
هاميلتون يتحدى «الواقع الأليم»!
الرياضي
هاميلتون يتحدى «الواقع الأليم»!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©