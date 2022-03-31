«الطوارئ والأزمات»:تعتمد الإجراءات الوقائية لشهر رمضان المبارك والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية

‏أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، عن الإجراءات الوقائية لشهر رمضان المبارك والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية، حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

وأكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي في سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي «تويتر»، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية العامة عبر ارتداء الكمام في الأماكن المغلقة، والإلتزام بالتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم اليدين بانتظام، والمواظبة على تعقيم الأدوات والأسطح.

وبما يخص الإجراءات المتعلقة بالشعائر والأنشطة الدينية، أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي أنه يسمح بإقامة خيام الإفطار الخيام الرمضانية من قبل الجهات الحكومة والمرخصة فقط، مع الإلتزام في التباعد الجسدي وارتداء الكمام وإحضار سجادتك الخاصة للصلاة في المسجد.

وتابعت أن على الجميع ارتداء القفازات والكمام أثناء عملية توزيع الوجبات الرمضانية.

وحرصت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي ، قدر الإمكان استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتقديم التبرعات والصدقات، كما ونوهت أن على المصابين بكوفيد استشارة الطبيب قبل الصوم.

وبما يخص الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الإجتماعية، أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي على الحرص قدر الإمكان على استخدام المنصات الرقمية للتهنئة بالشهر الفضيل، كما نصحت بتناول الإفطار والسحور الجماعي فقط لأفراد العائلة الواحدة التي تسكن في نفس المنزل، والحرص على سلامة الأفراد الأكثر عرضة للإصابة خلال التجمعات العامة والعائلية، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة عند الذهاب إلى الأسواق.