منع مرور المركبات الثقيلة بأبوظبي خلال ساعات الذروة في رمضان

أعلنت شرطة أبوظبي عن تغيير مواعيد سير الشاحنات وحافلات نقل العمال "50 راكباً وأكثر" وإيقاف حركتها على الطرق بأبوظبي خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، في شهر رمضان المبارك. وحددت شرطة أبوظبي أوقات الذروة الصباحية للشاحنات من الساعة 8:00 صباحاً الى الساعة 10:00 صباحاً لمدينة أبوظبي والعين، وحافلات نقل العمال من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 صباحاً في أبوظبي فقط.

أما أوقات الذروة المسائية للشاحنات فهي من الساعة 2:00 مساء إلى الساعة 4:00 مساء لمدينة أبوظبي والعين . ويأتي القرار بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إطار الجهود الهادفة إلى توفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات الثقيلة خلال الشهر الفضيل.

وحثت مديرية المرور والدوريات السائقين على الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة، مؤكدةً تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على الشاحنات وحافلات نقل العمال المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.