بلدية الظفرة توفر 246 سلعة غذائية مدعومة للمواطنين

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

وفرت بلدية منطقة الظفرة 246 سلعة غذائية مدعومة للمواطنين بمراكز التوزيع على مستوى مدن المنطقة (مدينة زايد، مدينة ليوا، مدينة المرفأ، مدينة غياثي، مدينة السلع، ومدينة دلما)، بالإضافة إلى 5 منافذ لجمعية الظفرة التعاونية، وهذه المواد متغيرة وذلك حسب اعتماد لجنة تنظيم مراكز السلع المدعمة بدائرة البلديات والنقل. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من كمية المواد الغذائية 6707 أسرة مواطنة، وتعمل البلدية على إضافة سلع ومواد غذائية جديدة للمستفيدين، وتقديم عروض على أسعار البيع بناءً على التخفيضات التي يتم إرسالها من لجنة تنظيم مراكز بيع السلع الغذائية المدعمة.

وأكدت بلدية الظفرة في تصريحات «للاتحاد» أنه تمت مضاعفة المخصصات من المواد الغذائية المدعمة ماعدا الأرز المدعم والطحين خلال شهر رمضان الكريم على جميع منافذ البيع في مستودعات المدن الست والفروع الرئيسية لجمعية الظفرة التعاونية، وذلك بعد صدور القرار من لجنة تنظيم مراكز بيع السلع المدعمة. وتحرص البلدية على توفير عبوات جاهزة للأرز يتم بيعها للمواطنين الراغبين في إخراجها كزكاة الفطر وزن 3 كجم خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تفعيل الصرف المشترك للسلع الغذائية لحاملي بطاقات المواد الغذائية بين منافذ البيع في البلديات الثلاث، بغض النظر عن مكان الإقامة أو مكان صدور بطاقة صرف المواد الغذائية.

وأشارت بلدية منطقة الظفرة إلى أنها أتاحت طلب المواد الغذائية من خلال تطوير نظام سمارت باس لصرف طلبات المواطنين، ويتم توزيع السلال الرمضانية على الأسر المتعففة في المدن الست بناءً على قائمة توفرها لجنة تنظيم مراكز بيع السلع المدعمة بأسماء الأسر المتعففة ومخصصات المواد الغذائية لهم. وتعمل مراكز التوزيع خلال شهر رمضان من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 ظهراً ويوم الجمعة من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً، ويوم السبت عطلة رسمية، بينما منافذ البيع لجمعية الظفرة التعاونية من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 صباحاً.