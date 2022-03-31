محمد بن راشد ينعى عيسى صالح القرق

دبي (الاتحاد)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عيسى صالح القرق الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في تغريدة على موقع«تويتر»: «تعازينا لأسرة عيسى صالح القرق وتعازينا لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات في وفاته.. أول مصرفي إماراتي.. وأحد وجوه الدبلوماسية الإماراتية.. وأحد أهم رجال اقتصادنا الوطني.. وأحد أصحاب الجمعيات الخيرية والإنسانية بالدولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان للفقيد بصمةٌ مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره أحد أعضاء لجنة المداولات في مكتب تطوير إمارات الساحل المتصالح. وفي عام 1971، عيّن المغفور له في منصب المدير التنفيذي لمجلس تطوير إمارات الساحل المتصالح.

كما وشغل المرحوم عيسى صالح القرق منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا بين عام 1991 و2009. وحصل على وسام الامتياز للإمبراطورية البريطانية برتبة قائد عام 1990، فيما كرّمه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1997، حيث قلّده وسام زايد الثاني، أرفع وسام مدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب مساهماته المهمة في تطوّر الدولة ونموها، لعب عيسى صالح القرق دوراً محورياً في العمل الخيري في الدولة، حيث شارك في العديد من الأنشطة الخيرية على مدى عدّة عقود، واعتبر أن إنشاء مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية هو أفضل قرار اتخذه. وتأسست المؤسسة عام 2010 بقرارٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تم تمويل المؤسسة من الأموال الخاصة للفقيد وعقاراته.

برحيله إلى جوار ربه، يترك عيسى صالح القرق من بعده بصمةً لن تُنسى في قطاع الأعمال في الدولة وذكرى طيبة في نفوس كل من عرفه ومن وصلتهم يده البيضاء، والطلبة الذين استفادوا من المنح الدراسية لمواصلة تعليمهم في المؤسسات التعليمية المدعومة من عائلة القرق.



