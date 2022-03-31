اليوم 15:21
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
خلال شهر رمضان المبارك.. 3 أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بأم القيوين
خلال شهر رمضان المبارك.. 3 أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بأم القيوين
31 مارس 2022 14:35

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين..أصدر الديوان الأميري بأم القيوين تعميماً بشأن الدوام الرسمي لموظفي حكومة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك. ونص التعميم على أن يكون الدوام الرسمي في كافة الجهات الحكومية المحلية بإمارة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، على أن تصبح عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. وتبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة أم القيوين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً. ويراعى في ذلك تطبيق نظام الدوام المرن/من الساعة الثامنة صباحاً إلى العاشرة صباحاً/ وحتى/الواحدة والنصف ظهراً إلى الثالثة والنصف ظهراً/ وعلى كافة العاملين بالحكومة المحلية التقيد والالتزام بالدوام الرسمي المشار إليه.

المصدر: وام
أم القيوين
رمضان
آخر الأخبار
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
دنيا
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
اليوم 15:18
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
الاقتصادي
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
اليوم 15:10
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
دنيا
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
اليوم 15:02
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©