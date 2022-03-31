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الإمارات وألبانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية
الإمارات وألبانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية
31 مارس 2022 13:51

وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - بمقر إكسبو 2020 دبي - ومعالي بليدار جوتشي وزير الشؤون الداخلية اتفاقية بشأن تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية لاسيما في مجالات تعزيز السلامة المرورية ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها بما فيها الإتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية وجرائم غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الشرطي. حضر التوقيع وأعضاء وفد وزارة الداخلية الألباني، مارك غريب مستشار رئيس الوزراء لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولورينا بولومبي، وأنشيلا خوجة. 

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
ألبانيا
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