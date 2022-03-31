الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان غداً الجمعة

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم غد الجمعة 29 شعبان 1443 هجرية الموافق الأول من أبريل 2022 بعد صلاة المغرب، وذلك في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة ومدينة العين والظفرة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.