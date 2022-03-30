محمد بن راشد في ختام «القمة العالمية للحكومات 2022»: نحو قمم جديدة

دبي (الاتحاد)

اختتمت القمة العالمية للحكومات أعمالها أمس، فيما ستنعقد دورتها المقبلة في الفترة من 13 - 15 فبراير 2023.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قال: «ختام جميل للقمة العالمية للحكومات في إكسبو دبي مع محاضرة أخي الشيخ سيف بن زايد، صاحب الدور الكبير وراء الكواليس في دعم نجاح إكسبو ودعم نجاح القمة، وله تكريم مستحق من شعب الإمارات، وستنتقل القمة لقمم جديدة العام القادم بإذن الله».

إلى ذلك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة، تنظيم الدورة المقبلة من القمة العالمية في الفترة من 13 - 15 فبراير 2023.

وأكد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات 2022 مثلت قصة نجاح جديدة، من خلال تنظيمها أكبر تجمع عالمي حكومي في مرحلة ما بعد «كوفيد – 19»، نتيجة الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن القمة حققت أهدافها بجمع العالم في إكسبو 2020 دبي، ضمن حوار متقدم ناقش كافة التحديات والحلول في مرحلة التعافي من الجائحة.

وأكد أن الدورة المقبلة ستشهد العديد من الإضافات النوعية في إطار التطور الطبيعي والمستمر للقمة منذ انطلاقتها، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث. وأضاف: في كل عام نتطلع إلى الدورة التالية والتحدي الأكبر الذي نواجهه يكمن في البناء على نجاح القمة والارتقاء بإنجازاتها في خدمة هدف سام بصناعة مستقبل أفضل للإنسان.