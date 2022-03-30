مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس معالي أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات بإكسبو 2020 دبي.

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمعالي أكينوومي أديسينا، معرباً سموه عن تقديره للجهود التي يقوم بها البنك الأفريقي للتنمية في مجال تشجيع الاقتصاد وتنمية المجتمعات الأفريقية، من خلال تقديم الدعم للحكومات، والدور المحوري للبنك ضمن المبادرات الرامية لتشجيع تمويل البنية التحتية والتكامل الإقليمي على مستوى القارة. وبحث سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تعزيز أطر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك ضمن عدد من القطاعات الحيوية التي ينشط بها البنك، لاسيما تمويل مشاريع البنية التحتية للموانئ في أفريقيا، ومجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، والتي أحرزت دولة الإمارات فيها إنجازات نوعية وفق أرقى المعايير العالمية.

من جانبه أشاد معالي أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالجهود التنموية الكبيرة التي تقودها حكومة دولة الإمارات ضمن مختلف المجالات، ما أسهم في تصدرها العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، بفضل رؤية قيادتها والسياسة الحكيمة التي تنتهجها لضمان نمو اقتصادي متنوع وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ضمن مختلف القطاعات. وأثنى أديسينا على التواجد الفعّال والمؤثر للاستثمارات الإماراتية في العديد من الدول الأفريقية وهو ما وصفه بأنه مصدر دعم إضافي لتعزيز جهود التنمية الحثيثة في القارة الأفريقية، مؤكداً وجود العديد من الفرص التي تحفل بها القارة وتمثل بوابة نموذجية لتوسيع قاعدة التعاون بين الجانبين مستقبلاً.

وأعرب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية عن سعادته بحضور جانب من فعاليات القمة العالمية للحكومات، والتي تجمع صناع القرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات من أجل التعاون وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة لما لذلك من آثار إيجابية على الأداء الحكومي وتعزيز جهود التنمية حول العالم.



حضور

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة لشؤون المالية، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.