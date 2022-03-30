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رئيس الوزراء الكويتي: «إكسبو 2020» فخر لنا جميعاً
رئيس الوزراء الكويتي: «إكسبو 2020» فخر لنا جميعاً
31 مارس 2022 01:52

دبي (وام)

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، أنه رغم التحديات والصعوبات التي يشهدها العالم، إلا أن دولة الإمارات تمكنت من إيجاد البيئة الصالحة للتغلب على الآثار النفسية لجائحة كوفيد 19، ونجحت بقيادة حكيمة ونظرة ثاقبة من إثبات قدرتها على توفير كافة الإمكانيات لاستضافة الملايين من البشر. وقال سموه: إن إقامة فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي وعقد القمة العالمية للحكومات، منح العالم الفرصة في التعبير خاصة بعد جائحة كوفيد 19 والتي غيرت العالم بفعل القيود الصارمة خلال الجائحة. وأشار سموه إلى أننا رأينا في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي حضارة العالم وثقافتهم وتجمعهم، حيث ما شاهدناه يثلج الصدر ويجسد التخطيط والعمل الكبير لنصل إلى النتيجة التي التمسناها. وأكد سموه أن نجاح إكسبو 2020 دبي يمثل مصدراً لفخر العرب جميعاً، بإقامة هذه التظاهرة العالمية لأول مرة في المنطقة، حيث قادت الإمارات الجهود في ظل الظروف الصعبة عالمياً، وهو ما انعكس في تسجيل عدد الزوار يفوق التوقعات وهو الأمر غير المستغرب على دولة الإمارات. 

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