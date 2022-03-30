حمدان بن محمد يطّلِع على نموذج مركبة «أوريجن» ذاتية القيادة

دبي (الاتحاد)

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على نموذج مركبة (أوريجن Origin) من شركة كروز الأميركية، وهي مركبة ذاتية القيادة مخصصة للتنقل المشترك، يجري عرضها في دبي للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأميركية، في إطار اتفاقية الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز لتشغيلها في تقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني.

جاء ذلك خلال تفقد سموه نموذج مركبة (أوريجن) المعروض ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، حيث استمع سموه لشرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة كروز، عن مركبة (أوريجن) ذاتية القيادة، التي تنتجها شركة كروز الأميركية، بالتعاون مع جنرال موتورز وهوندا، وتمتاز بتجهيزها بأحدث الحساسات والأنظمة لضمان السلامة للركاب.

وصُممت المركبة لتعمل بالكامل من دون تدخل بشري في تشغيلها، وهي لا تحتوي على مقود قيادة أو أنظمة تحكم كما هو الحال في المركبات التقليدية، وتستخدم أكثر من 80 مستشعراً حديثاً، فيما تشتمل المستشعرات على كاميرات، وأنظمة ليدار LiDAR، ورادار لتكوين رؤية متكاملة بمحيط 360 درجة للمركبة، كما تستخدم خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لتحديد مكان وجود المركبة في جميع الأوقات وتحديد موقعها الدقيق بالنسبة لمستخدمي الطريق الآخرين وتصل هذه الدقة إلى واحد سنتيمتر.

وعند الصعود إلى المركبة عبر الأبواب المنزلقة، وربط أحزمة الأمان، يكون على الركاب الضغط على زر (التشغيل أو الإيقاف) في المقصورة، ويمكن للركاب أن يطلبوا من المركبة إنهاء الرحلة في أي وقت قبل الوصول إلى وجهتهم، وذلك بالضغط كذلك على زر (التشغيل أو الإيقاف)، وستحدد المركبة أقرب موقف مناسب لإنهاء الرحلة بسلاسة وأمن، ولضمان أعلى درجات السلامة، تكون مراقبة أسطول المركبات على مدار الساعة، والتواصل مع الركاب في حالة وجود أي طارئ أو عطل تقني.

منصة عالمية

أوضح معالي مطر الطاير أن دبي ستكون المنصة العالمية لانطلاق (أوريجن) من شركة كروز، حيث تجري هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز، حالياً التجارب وتجهيزات الخرائط الرقمية لمركبات (أوريجن)، حتى نهاية العام الجاري، وسيتم تشغيل مركبة (بولت) تجريبياً في أكتوبر المقبل، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً بعدد محدود من مركبات (أوريجن)، في نهاية عام 2023، مع خطط لزيادة هذه المركبات تدريجياً لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية التي تشغل مركبات الشركة.