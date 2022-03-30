ميثاء الشامسي لـ«الاتحاد»: تصريحات منصور بن زايد تعطي زخماً جديداً للاقتصاد الوطني

دينا جوني (دبي)

قالت معالي ميثاء الشامسي وزيرة دولة، تعقيباً على كلمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في اليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن سموّه وجّه الاهتمام إلى قضية التصنيع في دولة الإمارات وما سيضيفه إلى الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، ومساهمته في توفير فرص عمل واسعة للمواطنين.

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وأضافت في تصريح لـ«الاتحاد» أنه لذلك طالب سموه بالاهتمام بالتعليم الصناعي والفني والتقني، وتزويد أجيال المستقبل بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الصناعية في القطاعات الكبيرة في دولة الإمارات مثل البترول والغاز والزراعة، والتي يمكن أن تساهم أو تدعم الصناعة الإماراتية في الأدوية والأجهزة، على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن كل ذلك سيغيّر المنظور الاقتصادي لدولة الإمارات، وسيعطي زخماً كبيراً للاقتصاد الوطني، خصوصاً أنه طرح نابع من نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومن تاريخ تأسيس دولة الإمارات. وشرحت أنه عندما انطلقت دولة الاتحاد في بداية السبعينيات، وجّه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الحكومة للاهتمام بالقطاع الصناعي وخصوصاً الأغذية. وطُلب حينها من المزارعين بتقديم الوفر من المنتجات الزراعي إلى مصانع خاصة تمّ تأسيسها، والتي تقوم بدورها بإعداد المنتج الزراعي وتوضيبه وتوزيعه في الداخل. كما أبدت الدولة منذ تأسيسها اهتماماً بالصناعات الدوائية، وفقاً لرؤية وتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وبالنسبة للتعليم، قالت معاليها: إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أشار إلى أهمية وجود علاقة ترابطية بين التعليم والقطاع الصناعي. ولفتت أن هذه المحاور تأتي في إطار ما تمّ إنجازه في فترة السبعينيات والثمانينيات بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي دعا مذاك الحين إلى إنشاء كليات صناعية ومهنية وزراعية. ولفتت أن هذا يساهم في جعل مواطن دولة الإمارات قادراً على دعم مسيرة الصناعة في الدولة، وتهيئة كوادر مواطنة قادرة على قيادة القطاع الصناعي وتحمل المسؤولية في تطويره وتعزيز تنافسيته. وختمت أن إشارة سموه إلى هذه القضية أمر بالغ الأهمية، وسيحقق لدولة الإمارات وأبنائها إنجازات تنموية واقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.