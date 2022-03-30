وزيرة البيئة المصرية: «الاستدامة» لمواجهة تحدي تغير المناخ

دبي (وام)

قدمت معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها القمة العالمية الحكومية 2022، وإطلاق التقرير الخاص بالتكييف في منطقة الشرق الأوسط والذي يأتي في توقيت مهم قبل انعقاد مؤتمر المناخ «cop27»، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ نهاية العام الحالي، ثم تتبعها دولة الإمارات في استضافة القمة التي تليها.

وقالت معاليها على هامش مشاركتها بالقمة العالمية الحكومية 2022، إن الحكومة المصرية أطلقت حوار المناخ الوطني لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع وأفراده في جهود العمل المناخي على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم، مع التركيز على دور ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات الاستدامة التي تعزز بدورها جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.

وأكدت معاليها على تركيز جمهورية مصر العربية في قمة المناخ «COP27» على الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخي، إلى التنفيذ والتطبيق الفعلي واسع النطاق وسريع الوتيرة لإجراءات من دورها خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته».