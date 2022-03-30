اليوم 15:19
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
وزيرة البيئة المصرية: «الاستدامة» لمواجهة تحدي تغير المناخ
وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد
31 مارس 2022 01:50

دبي (وام)

قدمت معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها القمة العالمية الحكومية 2022، وإطلاق التقرير الخاص بالتكييف في منطقة الشرق الأوسط والذي يأتي في توقيت مهم قبل انعقاد مؤتمر المناخ «cop27»، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ نهاية العام الحالي، ثم تتبعها دولة الإمارات في استضافة القمة التي تليها. 
وقالت معاليها على هامش مشاركتها بالقمة العالمية الحكومية 2022، إن الحكومة المصرية أطلقت حوار المناخ الوطني لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع وأفراده في جهود العمل المناخي على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم، مع التركيز على دور ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات الاستدامة التي تعزز بدورها جهود مواجهة تحدي تغير المناخ. 
وأكدت معاليها على تركيز جمهورية مصر العربية في قمة المناخ «COP27» على الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخي، إلى التنفيذ والتطبيق الفعلي واسع النطاق وسريع الوتيرة لإجراءات من دورها خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته». 

آخر الأخبار
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
دنيا
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
اليوم 15:18
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
الاقتصادي
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
اليوم 15:10
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
دنيا
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
اليوم 15:02
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©