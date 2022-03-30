لطيفة بنت محمد تؤكد أهمية القطاع الثقافي في تنمية الاقتصاد ونهضة المجتمع

دبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن دبي تسعى إلى تعزيز مكانتها كحاضنة عالمية للإبداع والمبدعين، من خلال جهودها التي تتمثل في تطوير وإثراء الحراك الثقافي والإبداعي المحلي، لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

جاء ذلك أثناء الجلسة التي حضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، والتي أقيمت هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» في إكسبو 2020 دبي، حيث تحدثت سموّها عن رؤيتها في تحويل دبي إلى مركز اقتصادي قائم على الإبداع لمواصلة قصة نجاحها المُلهمة، مؤكدة أهمية الالتزام بترجمة طموحات رؤية دبي لوضع أسس بيئة مستدامة تدعم كافة أشكال الإبداع الفكري والثقافي وترحب بكوادر الإبداع والعقول المتميزة والمبتكرين من الإمارات وجميع أنحاء العالم.

وقالت سموّ الشيخة لطيفة: «ما زال الكثيرون يشيرون إلى الثقافة باعتبارها قوة ناعمة، لكن اسمحوا لي أن أقدم رأياً مغايراً. فالثقافة هي القوة... قوة اقتصادية واجتماعية علاوة على تأثيرها كقوة إبداعية».

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد إلى دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو قبل الجائحة العالمية وأظهرت أن القطاع الإبداعي أسهم بإيرادات عالمية سنوية قدرها 2،250 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما في دبي، تشير أحدث الإحصاءات إلى أن قطاع الثقافة والإبداع يساهم بأكثر من 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إذ نوّهت سموها لأن هناك أكثر من 14 ألفا و700 شركة إبداعية وثقافية في دبي، توفر مجتمعةً فرص عمل لأكثر من 108 آلاف من المواهب الإبداعية بحسب أحدث إحصاءات دبي (2020). وسلطت سموّها الضوء على أهمية الشراكات والتعاون عبر القطاعات المختلفة لتحقيق طموحات دبي الكبيرة.