استضافته «قمة الحكومات».. حوار بين أول وزيرة في الإمارات وأصغر وزيرة بالعالم

دبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، حواراً ملهماً بين معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات وأصغر وزيرة في العالم، تبادلتا خلاله الأسئلة والإجابات حول خبراتهما وتجربتهما الوزارية، وما تمكنتا من تحقيقه خلال السنوات الماضية.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أهمية اللقاء باعتباره حواراً بين جيلين يتعلم كل منهما من الآخر، مشيرة إلى أن سياسة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتمكين المرأة، ودعم القيادة الرشيدة أحد المقومات الرئيسية لصناعة هذه التحولات».

وأضافت معاليها: «صاحب تعييني في موقعي الوزاري لأول مرة، ردود فعل كبيرة وتوقعات عديدة من هذه الخطوة، واليوم نرى أن وجود المرأة في المواقع الوزارية في الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعالم العربي، بات أمراً طبيعياً، حيث تتواجد الوزيرات في مواقع مختلفة ومؤثرة، ويحققن نجاحات لافتة».

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «لقد تعلمت في موقعي الوزاري دروساً كثيرة، كان من أبرزها أهمية الاستماع الجيد للقيادة الملهمة والاقتداء بها، وتنفيذ التوجيهات والتعامل مع تحديات الوضع الراهن بكل درجاتها، وأن نفكر بشكل استراتيجي لمواجهة كل الملفات، وقد لمسنا قدرة دولة الإمارات على التعامل مع العديد من الأزمات، مثل جائحة كورونا، وقدرة الدولة أيضاً على تحقيق منجزات كبيرة».