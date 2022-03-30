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«أبوظبي للتنمية» يوقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية
خلال توقيع الاتفاقية
31 مارس 2022 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية، بهدف تعزيز آفاق التعاون التنموي والاستثماري في القطاعات الاستراتيجية في أفريقيا، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة الأفريقية.
وقّع مذكرة التفاهم من جانب الصندوق، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن جانب البنك، الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «تجسّد توقيع مذكرة التفاهم مع إحدى المؤسسات الماليّة الرائدة كالبنك الأفريقي للتنمية، والذي تتماشى أهدافه الاستراتيجية مع أهداف صندوق أبوظبي للتنمية ورؤيته الطموحة حرص الصندوق على تحقيق التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وتسهم هذه الشراكة في استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع البنك في مختلف المجالات التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام، كما ستمكننا هذه الشراكة الاستفادة من فرص الاستثمار المشترك في المشاريع الاستراتيجية، إضافةً إلى تبادل المعارف والخبرات بما يعود بالنفع على كلا الطرفين». 

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