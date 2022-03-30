الإمارات توقع شراكات مع كردستان العراق والمالديف وبربادوس وغويانا

دبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومات كردستان العراق، وجمهورية المالديف، وبربادوس، وجمهورية غويانا، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجال التحديث الحكومي، وتطوير الكوادر الحكومية وتمكينها وبناء قدراتها بأحدث الأدوات المستقبلية بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال.

وقع الاتفاقية معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مع معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف، ومعالي ميا موتلي رئيس وزراء بربادوس، ومعالي ديودات إندار وزير الأشغال العامة في جمهورية غويانا.

وتشمل مجالات التعاون «تطوير وبناء القدرات، والابتكار الحكومي، والخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي والأجندة الوطنية والتميز الحكومي، وحاضنات الأعمال، والتنافسية، والإحصاء، والبرمجة (مليون مبرمج)، والخدمة المدنية، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022.

وأكد محمد القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات، ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بدعم الحكومات وتمكينها للارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة وتعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل.

من جهته، أكد معالي مسرور بارزاني أهمية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وكردستان العراق لتطوير مستوى الأداء والعمل في كردستان، مشيداً بتجربة حكومة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث الحكومي ما جعلها مثالاً يحتذى لكثير من الدول والحكومات الساعية لبناء مستقبل أفضل لشعوبها.

محمد القرقاوي ومسرور بارزاني يوقعان اتفاقية الشراكة

من جهته، أشاد معالي فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف بالعلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات والمالديف، والشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف مجالات التحديث الحكومي، ما يمثل نموذجاً عالمياً للشراكات الهادفة إلى خدمة المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال.

وأشار إلى أهمية اتفاقية الشراكة بين البلدين ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الأداء في الخدمات الحكومية، مثنياً على الدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات في تمكين الحكومات وبناء قدرات كوادرها، ونقل تجاربها الرائدة إلى مختلف حكومات الدول لتعزيز مسيرة التنمية العالمية وخير الشعوب والمجتمعات البشرية.

كما وقع معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مجال التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

وأكد معالي محمد القرقاوي، أن تعزيز اتفاقية الشراكة يعكس الرؤى المشتركة لقيادة البلدين في بلورة نموذج عربي مشترك وملهم للتعاون في التحديث الحكومي الهادف لتعزيز حياة المجتمعات والارتقاء بمستويات الإدارة والكفاءة الحكومية.

من جهتها، قالت معالي هالة السعيد: إن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزاً لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.



مذكرة تعاون

وقعت حكومة دولة الإمارات مذكرة تعاون وشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، تختص بالتطوير المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات، لتصبح بذلك الإمارات أول دولة على مستوى العالم توقع هذه الاتفاقية مع المنظمة منذ تأسيسها، في إطار التعاون الاستراتيجي وتقديم الدعم الشامل بمشاركة تجربة الإمارات المتميزة عالمياً في فضاء الطيران المدني.

جاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في «إكسبو 2020 دبي».

وقع المذكرة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسلفاتوري شاكيتانو رئيس المنظمة بحضور عدد من المسؤولين في حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي.

وأكد محمد القرقاوي أن دولة الإمارات تتبنى تعزيز العمل المشترك والتعاون الإيجابي بين الحكومات والمنظمات الدولية، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمشاركة المعارف ونماذج العمل الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية العالمية.