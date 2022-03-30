عهود الرومي: مهارات المستقبل أسس جاهزية الحكومات

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الرهان الأساسي اليوم يجب أن يكون على بناء قدرات حكومية أساسها التركيز على الناس، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى عقلية مستقبلية تدرك أن البقاء في عالم التنافسية اليوم هو للأسرع والأكثر استباقية وليس فقط للأقوى والأكبر.

جاء ذلك، خلال مشاركتها جلسة حوارية بعنوان «التنمية في المنطقة: الرهان على الإدارة الحكومية العربية»، التي ضمت الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في أولى جلسات «منتدى الإدارة الحكومية العربية» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

وقالت عهود الرومي إن التوجه الأساسي لعمل الحكومة في دولة الإمارات هو «أولوية الإنسان» مع ما تترتب عليه من ركائز لخدمته، وأن التجارب العالمية تؤكد وجود علاقة طردية بين تنافسية الدول وتقدمها من جهة وجودة خدماتها الحكومية من جهة أخرى، مشيرة إلى ثلاث تجارب عالمية ناجحة هي جمهورية كوريا وسنغافورة والإمارات، وهي دول تمكنت خلال عقود قليلة من التحول إلى نماذج اقتصادية ناجحة على المستوى العالمي، بسبب وجود الإدارة الحكومية القوية والمتميزة.