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«قمة الحكومات» تحتفي بـ«ملك القلوب» مجدي يعقوب
مجدي يعقوب يسرد مسيرته في خدمة مرضى القلب
31 مارس 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

احتفت القمة العالمية للحكومات 2022، بمسيرة جرّاح القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، الملقب بـ«ملك القلوب» وإنجازاته العلمية والإنسانية الملهمة.
وفي جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الصحة العالمي، سرد البروفيسور السير مجدي يعقوب زميل كلية الجراحين الملكية في لندن، مسيرة نجاحه التي حققها عبر سنوات طوال، قضاها في خدمة مرضى القلب، وتأسيس مركزه المتخصص في محافظة أسوان المصرية لاستقبال حالات من جميع أرجاء العالم، خصوصاً المرضى من الأطفال، والاستعدادات النهائية التي يقوم بها لافتتاح مركز عالمي آخر في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال مجدي يعقوب إن حياته المهنية مليئة بالعزيمة والإصرار والمثابرة وحب العمل، وإن وفاة عمته الشابة بمرض قلبي، أثّرت في حياته منذ الصغر، وقرّر في وقتها أن يكون طبيب قلب.
وأفاد بأنه أجرى نحو 30 ألف عملية قلب خلال مسيرته المهنية، ونحو 3 آلاف عملية زراعة قلب، 60% منها لأطفال، وأن هناك أموراً إنسانية كثيرة تحكم عملية الزراعة واختيار حالة عن أخرى، مشيراً إلى وجود نحو 200 شخص على قوائم الانتظار لأشخاص يستحقون إجراء عملية زراعة قلب وينتظرون متبرعين.

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