ممثل الفاو لـ«الاتحاد»: الدول العربية تراجع سياساتها لزيادة الإنتاج المحلي من القمح والحبوب

دينا جوني (دبي)

أكد الدكتور عبد الحكيم رجب الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في لقاء مع «الاتحاد»، أن جميع الدول العربية اليوم بصدد مراجعة سياساتها لزيادة الإنتاج المحلي من القمح والحبوب خلال شهر يونيو المقبل، في ظل النزاع الحاصل بين روسيا وأوكرانيا، والذي أرخى بظلاله على العديد من القطاعات مثل الطاقة والغذاء، لافتاً إلى أنه على الدول وضع الخطط والبدائل التي تمكنها من إيجاد مصادر بديلة للغذاء خلال ستة إلى تسعة أشهر.

وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، شدد الواعر على ضرورة فتح جميع خطوط وقنوات التجارة الإقليمية والدولية لتوسيع التعاون بين الدول والتمكّن من إيجاد بدائل لمصادر الغذاء، منبهاً أن إقفال تلك الخطوط سيؤدي إلى شح المواد الغذائية الأساسية في السوق العالمي وانفجار الأسعار. ودعا إلى ضرورة الاستفادة من القمة العالمية للحكومات وغيرها من الملتقيات لتعميق الحوار بين الجهات المنتجة والجهات المستهلكة وزيادة الشفافية فيما بينهم. وأشار أنه لتحقيق ذلك، يتم تطبيق مبادرة «منظومة معلومات التسويق الزراعي» الصادرة عن «مجموعة العشرين»، والتي تهدف إلى جمع معلومات وبيانات شفافة من كل الدول المصدّرة للغذاء الأساسي، تتعلق بحجم الكميات والمواسم.

وأشار أن ذلك سيمكّن الدول من رسم سياسات متوسطة وطويلة الأمد مع الجهات المصدّرة، والحؤول دون الوقوع في العشوائية أو الصدمات العاجلة، فلا تضطر الدول إلى الاستدانة لسدّ احتياجات الشعوب. وأكد أن توفير هذه الآليات والبيانات مهم جداً في محاولة امتصاص الصدمة، وإعطاء الدول الوقت للتخطيط، سواء لزيادة الإنتاج المحلي أو توسيع المخزون الاستراتيجي لتمديد فترة الاستهلاك المحلي.

وعن خطط الدول العربية في ظل الأوضاع الدولية، قال: إن كل الدول العربية اليوم بصدد، أولاً مراجعة سياساتها لزيادة الإنتاج المحلي، ولو نسبياً للوصول إلى الحد الأدنى الذي يمكنها من توفير الغذاء. فمصر على سبيل المثال أصدرت سياسات لافتة جداً، عبر تقديم حوافز مالية للمزارعين لزيادة إنتاج القمح والحبوب. كما لجأت إلى التقليل من تصدير المنتجات القائمة على القمح والحبوب للمحافظة على كمّ معين من حاجة الدولة داخل السوق المحلي. وثانياً: تعمل الدول اليوم على وضع سياسات علمية لتقليل الاستهلاك والفاقد في الغذاء، ورصد ذلك ومتابعته بشكل علمي. وثالثاً: تسعى الدول للبحث عن حلول بديلة مثل زيادة القدرات التخزينية. ورابعاً أشار أن أغلب الدول متجهة إلى زيادة الإنتاج المحلي في شهر يونيو المقبل، ما يمكنها إلى حينه، من الاعتماد على مخزونها الاستراتيجي. وبعد ذلك يبدأ الاعتماد على الحصاد الموجود داخل الدول للاستمرار فيه من ثلاثة إلى أربعة أشهر أخرى، مشيراً أن الدول لديها من ستة إلى تسعة أشهر لوضع الخطط التي تمكّنها من إيجاد مصادر بديلة للغذاء.

الحرب

أشار الدكتور عبد الحكيم رجب الواعر إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ترخي بظلالها على الغذاء، بوجود 50 دولة في العالم تعتمد في غذائها على الاستيراد من دول منطقة البحر الأسود، لافتاً أن روسيا وأوكرانيا تنتجان 30 في المئة من قيمة التصدير العالمي للغذاء، ما يؤثر على كمية صادرات الغذاء من القمح والذرة والزيوت. كما أن روسيا أكبر مصدّر للطاقة، وكذلك للأسمدة الضرورية للزراعة. ولفت أن النقص في توفير الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة سيؤثران على أسعار الغذاء، مشيراً أن أسعار الغذاء خلال جائحة كورونا ارتفعت أكثر من 30%، ومن المتوقع أن تستمر، خصوصاً أمام عدم وضوح الرؤية تجاه ما سيؤول إليه مصير النزاع الحالي، داعياً الدول إلى الابتعاد عن السياسات الانفعالية المباشرة مع الأزمة في موضوع الغذاء. وأشار الواعر إلى أهمية اجتماع الدول تحت مظلة القمة العالمية للحكومات، لافتاً أن المنظمة وقعت قبل فترة اتفاقية مع الإمارات للتعامل مع الهدر الغذائي ورفع الوعي في هذا الشأن، بالإضافة إلى القضاء على الآفات العابرة للحدود لبعض النباتات الأساسية مثل تمور النخيل.