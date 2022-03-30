«دبي لرعاية المرأة» تشارك في اجتماع خليجي

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في اجتماع رفيع المستوى لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمؤسسة لعرض جهودها ومبادراتها الرائدة في مجال خدمة النساء خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وقدمت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، ورقة عمل عن المؤسسة طرحت من خلالها مجموعة من المحاور تتناول أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة لرعاياها في هذا الشأن.

وقالت المنصوري خلال الاجتماع: «تهدف استراتيجية المؤسسة للمساهمة في الوقاية للحد من أضرار الإساءة والعنف ضد النساء والأطفال، وتسعى لتقديم خدمات نموذجية ورائدة بما يتفق مع القوانين والمعايير الدولية، حيث حرصت خلال الجائحة على الاستمرار في تقديم خدماتها للنساء المعنفات، وشملت هذه الخدمات الإيواء المؤقت تحت إشراف فريق عمل متكامل على مدار الساعة، بالإضافة إلى توفير جميع احتياجاتهم الأساسية من مأكل، ومشرب، وملبس. وتماشياً مع استراتيجية الدولة في وضع إجراءات احترازية ووقائية للتعامل مع الأزمة، خصصت المؤسسة فيلا «للحجر الصحي» عند استقبال حالة جديدة في الإيواء، للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية.

وأكدت المنصوري، حرص المؤسسة على رفع وعي جميع أفراد المجتمع بقضايا العنف ضد النساء والأطفال، حيث تم إعداد وإطلاق برنامج للفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر في عام 2015، والذي تم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة. وأشارت إلى أن، من خلال هذا البرنامج، استطاعت المؤسسة إلى الآن تدريب 62 ممثلاً من السفارات وتوزيع ما يقارب 1550 نسخة من المنشورات ضمن الأنشطة التي عقدتها، بالتعاون مع السفارة الهندية والأندونيسية، وبحضور عدد من القناصل والمدربين، وفي هذا المحور حرصت المؤسسة على إطلاق حملات إعلامية سنوية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر (30 يوليو)، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، تحمل نصائح تثقيفية وتوعوية للمجتمع عن خطورة هذه الجريمة وطرق الحماية والوقاية من الوقع فيها، بالإضافة إلى طرق الإبلاغ عنها.