مدير عام وكالة أنباء أوزبكستان: الكونجرس العالمي للإعلام يعزز التعاون

أبوظبي (وام)

أكد عبدالسعيد كوشيموف مدير عام وكالة أنباء أوزبكستان أن الكونجرس العالمي للإعلام الذي تستضيفه أبوظبي في دورته الأولى نوفمبر المقبل سيسهم في تعزيز العلاقات بين وسائل الإعلام الإماراتية وأوزبكستانية، مشيراً إلى أن مراسلي الوكالة سيغطون هذا الحدث العالمي المهم. وتحدث مدير عام وكالة أنباء أوزبكستان عن الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام التي تنعقد في أبوظبي من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض في شراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام».