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الإمارات
بحث التعاون الدفاعي مع إندونيسيا
خلال اللقاء (وام)
31 مارس 2022 01:49

أبوظبي (وام)

استقبل العميد الركن طيار سعيد حسن اليماحي نائب قائد العمليات المشتركة صباح أمس - في مقر الوزارة بأبوظبي - اللواء الجوي جوليكسي تامبايونج رئيس وكالة البحث والتطوير بوزارة الدفاع الإندونيسية الذي يزور البلاد حالياً. وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأكد نائب قائد العمليات المشتركة حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية إندونيسيا في شتى المجالات، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها. كما أكد الجانبان على ضرورة دعم وتنظيم أعمال لبرامج البحث والتطوير في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين البلدين.

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