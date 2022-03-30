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فلاح الأحبابي: أبوظبي تصدرت المؤشرات العالمية للمدن الذكية والبنية الآمنة
فلاح الأحبابي: أبوظبي تصدرت المؤشرات العالمية للمدن الذكية والبنية الآمنة
31 مارس 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة البلديات والنقل أمس تقريرها السنوي لعام 2021، والذي يسلط الضوء على إنجازات نوعية للدائرة وجهودها لتحفيز النمو المستمر للإمارة، التي أسهمت في تعزيز تنافسية أبوظبي ودعم مسيرتها التنموية، ومواجهة التداعيات العالمية للجائحة للسنة الثانية على التوالي.
ويبرز التقرير السنوي اعتماد وإنجاز مجموعة من المشاريع الخدمية الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية خلال العام لتعزيز جودة الحياة بالإمارة، وكذلك دعم الجهود المتواصلة لتوفير بيئة صحية وآمنة في الإمارة.
ونفذت الدائرة والجهات التابعة لها مجموعة واسعة من المشاريع من ضمنها وضع المزيد من المخططات العمرانية المتكاملة التي تسهم في تنمية الاستدامة في الإمارة، التي تأتي ضمن استراتيجية التطوير العمراني للدائرة والجهات التابعة لها. بالإضافة إلى توفير المزيد من الخدمات الرقمية والذكية، من خلال توظيف أحدث التقنيات واعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتنفيذ مشاريع حيوية على مختلف الُصعد التي تعكس رؤية الإمارة في استكمال مسيرة التطوير، بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي مكنت الدائرة من تحقيق أعمال استثنائية تعزز من مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والاستثمار.
وأشار معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، إلى أن الجهود المشتركة لكافة الجهات الحكومية في أبوظبي، مكنت الإمارة من الاستمرار في تنفيذ خططها طويلة الأمد، وتطبيق رؤيتها نحو الخمسين عاماً المقبلة بالرغم من التحديات العالمية المرتبطة بالجائحة والجهود المبذولة في مواجهتها.
وقال: «لم تتوقف عجلة النمو والتطور في الإمارة خلال المرحلة الأخيرة وهذا ما شهدناه على مستوى الإمارة في كافة القطاعات. وسجلت أبوظبي مجموعة من الإنجازات والمشروعات في 2021 مكنتها من تحقيق الصدارة في المؤشرات العالمية على مستوى الابتكار والمدن الذكية والبنية التحتية الآمنة، وتعزيز أعلى مستوى لجودة الحياة في المنطقة».

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