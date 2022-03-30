حاكم الشارقة يفتتح المقر الرئيسي لـ«بيئة»

الشارقة (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المقر الرئيسي الجديد لمجموعة بيئة الواقع على طريق الذيد - الشارقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله بالتوقيع على اللوح الإلكتروني إيذاناً بافتتاح المقر الجديد، لينتقل بعدها سموه إلى المسرح المتطور في المبنى حيث عُزف السلام الوطني وتليت آيات من الذكر الحكيم. وشاهد سموه عرضا مرئيا تناول مسيرة مجموعة بيئة وإنجازاتها منذ انطلاقتها كشركة إدارة نفايات بإمارة الشارقة، إلى أن تطورت لتصبح مجموعة دولية قابضة متعددة الأعمال والقطاعات تسعى لتحقيق هدف مستقبل مستدام للجميع. وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة بعد ذلك في أروقة المقر الجديد الذي يعد مركزاً لإدارة المجموعة بمختلف فروعها وشركاتها التابعة، مطلعاً سموه على ما يضم المبنى من مرافق وتقنيات وساحات رحبة تقدم تجربة مميزة للموظفين والزوار وتساهم في رفع معدل الإنتاجية وتحقيق أفضل الإنجازات. ويُعد المبنى الجديد الذي صممته المعمارية العالمية الراحلة زها حديد أحد أكثر المباني استدامةً وذكاءً في الشرق الأوسط، كما أنه يرسي معايير جديدة لمكاتب المستقبل نظراً للتقنيات المتطورة التي يتضمنها. ويعتمد مبنى بيئة الجديد على الطاقة الشمسية ويتضمن العديد من التقنيات فائقة التطور التي تعكس حرص «بيئة» على مواكبة العصر باعتبار التحول الرقمي ركيزة رئيسية ضمن استراتيجيات المجموعة.

وتساعد جميع تلك العوامل مجموعة بيئة وتدعمها في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد الكربوني، وتقدم نموذجاً رائداً لما ستكون عليه مكاتب المستقبل والمدن المستدامة. ويعتبر مقر مجموعة بيئة الجديد هو أكثر المباني الإدارية في الشرق الأوسط المعززة بالذكاء الاصطناعي ويعكس انسجاماً خاصاً بين الاستدامة والتقنيات، كما أنه بُني وفقاً لمعايير LEED البلاتينية /وهو نظام دولي لقياس تصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مراعية للبيئة وعالية الأداء/، وبما يحقق الحياد الكربوني. ويعتبر المبنى أحد آخر المباني التي أبدعتها المصممة العالمية زها حديد، والتي استوحت فكرة التصميم من الكثبان الرملية التي هي جزء أصيل من طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم المبنى تقنيات مميزة تشمل ممرات لا تلامسية، وتقنية التعرف على الوجه لتسجيل الدخول، وغرف الاجتماعات الذكية، إضافة إلى تطبيق خاص بالمبنى يوفر آخر التحديثات والمعلومات للموظفين.