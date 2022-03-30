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حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس وزراء كوراساو
حاكم رأس الخيمة مستقبلا رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
31 مارس 2022 01:51

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس معالي غيلمار بيساس، رئيس وزراء جزيرة كوراساو، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، وذلك بحضور الويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمعالي رئيس الوزراء، وبحثا تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو في شتى المجالات. وأشاد سموه بروابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو الواقعة في البحر الكاريبي بأميركا اللاتينية والتابعة لمملكة هولندا.

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