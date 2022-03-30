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حاكم الشارقة يلتقي وزيرة التجارة الموريتانية
حاكم الشارقة خلال لقاء وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية ( وام)
31 مارس 2022 01:51

الشارقة (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي معالي الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية. ورحب سموه في بداية اللقاء بوزيرة التجارة والصناعة التي تنوب عن معالي المختار ولد داهي وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني مؤكداً سموه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. 
وتناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون في العديد من القطاعات الثقافية بما يسهم في تعزيز الثقافة العربية، والحفاظ على موروثها الغني، ودعم مختلف الأدباء والكتاب والشعراء. حضر اللقاء عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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