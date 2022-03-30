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3 ورش للتوعية بقيد المهندسين في أبوظبي
3 ورش للتوعية بقيد المهندسين في أبوظبي
31 مارس 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع تخطيط المدن، ثلاث ورش افتراضية خلال الربع الأول من العام الجاري، للتوعية بنظام قيد المهندسين للعام 2022.
واستهدفت الورش العاملين في المنشآت الهندسية والمزاولة لأنشطة المقاولات والاستشارات الهندسية والمهندسين العاملين في إمارة أبوظبي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية والجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة. وهدفت الورش الثلاث، التي تم تنظيمها خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022 وحضرها نحو 600 مشارك، إلى توعية العاملين في المنشآت الهندسية بأهمية أنظمة التصنيف، والتي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات المهنية من أجل حماية وسلامة الشركات والمؤسسات الهندسية والمهندسين، ورفع مستوى الجودة والأداء في القطاعات المتصلة بأعمال البناء والإنشاء، لمواكبة أعلى المعايير الهندسية العالمية، ولتحقيق سبل الارتقاء الأمثل في مستوى الخدمات المقدمة.

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