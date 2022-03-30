نهيان بن مبارك يؤكد أهمية التعاون الإنساني في تشكيل المستقبل

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي أعمال القمة العالمية للإنسانية 2022 أمس في مركز دبي للمعارض في إكسبو.

وقال معاليه: إن العمل الإنساني هو ما يميز ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلت إلى ما هي عليه اليوم بفضل قيادتنا الرشيدة وشعبنا العظيم الذي يهتم بالآخرين ويشاركهم ما هم فيه، ولا يبخل بوقته وموارده لدعم كل من يحتاج إلى المساعدة. ولقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يؤمن بشدة بأهمية العمل الإنساني بصفته فضيلة أخلاقية تعكس المشاعر الإنسانية النبيلة. وبفضل توجيهاته ونهجه، أضحت دولة الإمارات داعمًا وركناً أساسيًا للعمل الإنساني حول العالم. ولقد شجعنا الشيخ زايد على الاهتمام بالجانب الإنساني بصفته استثمارًا مهمًا ومستداماً في مجتمعنا الحاضر والمستقبل. كما ألهمنا كذلك على القيام بذلك بحكمة ورؤية واضحة المعالم. وإني أرى صدى رسالة الشيخ زايد النبيلة يظهر بوضوح في أعمال هذه القمة التي تجمعنا اليوم».

وقال معاليه: «إننا كمستثمرين ذوي رؤية نواجه الكثير من المطالبات فيما يتعلّق بالموارد التي نخصصها للعمل الإنساني. ونحن ندرك أن هناك الملايين من الأطفال حول العالم لا يحصلون على حقهم في التعليم، ولذلك فإننا نريد توفير مدارس ومعلمين لهم جميعًا. كما نعلم أن الآلاف من بني البشر في العديد من المجتمعات يعانون من ظروف معيشية غير صحية ونحن نعمل بجد على مساعدتهم، ولذلك نرى من الواجب الانساني القضاء على هذه الأمراض وعلاج المصابين بها. كما نعرف جميعًا أن كثيرًا من المجتمعات تحتاج إلى خدمات طرق وكهرباء ومياه ووسائل تواصل وعلى العالم بذل الجهد لتوفيرها لهم لرفع مستوى معيشتهم. ونعلم أيضًا أن المرأة في العديد من امجتمعات لا تحصل على حقها في الاسهام بدورها والمشاركة في المسيرة الإنسانية، ولا بد من العمل لدعمها وتمكينها، ولا ننسى ضحايا النزاعات المسلحة، من الأطفال والنساء والمدنيين الذين هم بأمس الحاجة للعون والدعم، وكلنا على علم بحاجتنا الملحة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني وإزالة مخاوف عدم الثقة بين الأديان والثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم».

وقال وزير التسامح والتعايش: «شعار هذه القمة هو «بناء مجتمع إنساني قوي من أجل عالم أفضل». ويتطلب هذا الهدف منا جميعًا أن نتكاتف ونفكر سويًا كأسرة إنسانية واحدة. وعندما أتحدث عن «أسرة إنسانية واحدة»، فأود التأكيد على إيماني الكبير بقوة التعاون الإنساني في تشكيل المستقبل والمساهمة في حل الكثير من التحديات العالمية الكبيرة. وأضاف معاليه: «إن إكسبو 2020 دبي هو المكان المثالي لمثل هذه المناقشات، فقد أثبت هذا الحدث العالمي حاجتنا إلى مزيد من التفاهم والحوار لحل مختلف المشكلات والتحديات العالمية.

عقب ذلك القت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية وزوندوا مانديلا»، رئيس مؤسسة مانديلا كلمتين بالمناسبة.

جلسات

استضاف الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارات التي تضمنت مشاركة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والتي قدمّت أنموذج دبي الذي يمثل أكبر مركز إنساني في العالم. كما تضمنت أعمال القمة حوار مع «فاليري نكامبانج بيمو»، نائب مدير التنمية العالمية، بمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» والتي تناولت فيه «دور المؤسسات الخيرية خلال الأوقات المتقلبة والأزمات. واختتمت القمة أعمالها بمناقشة خاصة حول «الدور الأساسي للقطاع الخاص، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والمنظمات الدولية في خلق مجتمع إنساني أفضل» والتي قدّمها هاني خباز، مدير عام صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا إلى جانب «روبرتو كروسي»، مدير عام شؤون الشركات الناشئة في «مايكروسوفت الشرق الأوسط، تركيا وباكستان».