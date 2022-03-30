أحمد بن سعيد وأبو الغيط يشهدان إطلاق مبادرة «العيش باستقلالية»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وعبد الله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، أمس، حفل إطلاق مبادرة «العيش باستقلالية»، وتوقيع اتفاقية التعاون بين «اتحاد الغرف العربية» وإدارة «معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، في مقر إكسبو 2020 دبي.

وجرى خلال الحدث تكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومنحه لقب «راعي الابتكار العربي لتمكين أصحاب الهمم» من قبل معالي أحمد أبو الغيط، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.

وجاء تكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد، تقديراً لرعايته الكريمة لمبادرة «العيش باستقلالية»، ولجهود سموّه الطيبة لتمكين أكثر من 50 مليون نسمة من أصحاب الهمم يعيشون في دول الشرق الأوسط، ويتطلعون إلى مساعدتهم على العيش باستقلالية من خلال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وبرامج إعادة التأهيل المتطورة. بعد ذلك بارك كل من سمو الشيخ أحمد بن سعيد ومعالي أحمد أبو الغيط، التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين إدارة معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي واتحاد الغرف العربية ممثلاً لمبادرة العيش باستقلالية من قبل الدكتور خالد حنفي وغسان سليمان أمهز المنسق العام للمعرض.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قد التقى الدكتور أحمد أبو الغيط، وعدداً من المسؤولين، واستعرضا الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات على صعيد تمكين أصحاب الهمم، وأيضاً أهمية مبادرة العيش باستقلالية في خدمة أصحاب الهمم في الوطن العربي ككل وأهدافها الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. وفي ختام اللقاء، شكر سموه الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية على إطلاق هذه المبادرة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك من أجل خدمة أبنائنا من أصحاب الهمم في الدول العربية. وقال سموه:«سعيد برؤية المزيد من الجهود والمبادرات المتميزة، التي تستهدف تمكين أصحاب الهمم وتطويع الابتكار التكنولوجي، بما يلبي احتياجاتهم ويحقق آمالهم وطموحاتهم».